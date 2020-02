Roxeanne Hazes en Kriss Kross Amsterdam komen naar Bevrijdingsfestival Den Haag

Normaliter is er één act die met de helikopter een landing maakt op het Malieveld. Omdat 2020 een kroonjaar is - Nederland viert 75 jaar bevrijding - zijn dat er deze keer twee. Van de 14 steden waar op 5 mei een Bevrijdingsfestival wordt gehouden is Den Haag aangewezen als plek van ‘nationale start’. Het zogeheten bevrijdingsvuur dat tijdens het festival boven de podia brandt, wordt ontstoken door premier Mark Rutte.

Roxeanne Hazes zegt zich vereerd te voelen met de titel Ambassadeur van de Vrijheid. De verhalen rond de Tweede Wereldoorlog hebben altijd haar interesse gehad. ,,Mijn oma was Joods, een groot deel van haar familie is vermoord in de oorlog”, zegt ze. ,,Ze was mijn hartsvriendin, op mijn zestiende overleed ze. Ik wilde alles over de oorlog weten, maar het maakte me tegelijkertijd ook altijd verdrietig.”

Feesten

Ook de leden van Kriss Kross Amsterdam zijn grootgebracht met verhalen van hun grootouders in oorlogssituaties. Zo moest de opa van de broers Jordi en Sander Huisman vlak na de oorlog als dienstplichtig militair naar Indonesië , terwijl de grootvader van dj/producer Yuki Kempees in die periode juist van Indonesië naar Nederland is gekomen. ,,Wij gaan feesten, maar die dag gebruiken we onze muziek ook om een serieuzere boodschap mee te geven”, aldus Kriss Kross Amsterdam.

Bevrijdingsdag wordt op dinsdag 5 mei gevierd met tal van concerten, lezingen, stand-up comedy en andere activiteiten op het Malieveld en in het gebouw van de Tweede Kamer. Het volledige programma van het Bevrijdingsfestival Den Haag wordt op donderdag 12 maart bekendgemaakt.