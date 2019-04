Royale plantenbakken in bonte kleuren moeten Den Haag in de kijker zetten

De stadskwekerij van Den Haag is doorgaans een oase van rust. Het terrein aan de Kwekerijweg is onderdeel van het groenbedrijf van de gemeente Den Haag. Hier staan de bomen, struiken en bloemen geduldig te wachten totdat ze ergens in de stad een plekje krijgen.



Deze week echter is het een drukte van belang en rijdt er met veel kabaal een heftruck door de grote kas om onder meer 370 Haagse hanging baskets van de kweektafels in een pick-uptruck te laden. De eerste lading vertrok afgelopen dinsdag naar het Noordeinde, waar de hangende bloembakken er dit jaar wat anders uitzien dan normaal. ,,De winkeliersvereniging heeft de hovenier van de Efteling in de arm genomen om een speciale hanging basket voor het Hofkwartier te ontwerpen'', verklaart Michel Peyrer (35), eerste hovenier van de Stadskwekerij.



De mannen en vrouwen van het Haagse groen zijn met het ontwerp niet over één nacht ijs gegaan. De Eftelingmix is eerst uitgebreid getest. ,,En we zijn enthousiast'', zegt collega eerste hovenier Marco van Tol (34). Terwijl de klassieke Haagse hanging basket een vrolijk arrangement van geraniums in de tinten rood en roze is, bestaat de Eftelingvariant uit veel meer kleuren. Van gele afrikaantjes en blauw ijzerhard tot donkerbladige colleus.