Roze festival wil parade door Haagse grachten

,,Ja, natúúrlijk!’’ Dat is zo’n beetje de reactie die de Haage D66’ers Kim Waanders en Imro Blom ontlokken met hun plan voor een ­eigen ‘roze’ botenparade in Den Haag. Zo hebben de organisatoren van het Haagse Regenboogfestival het plan inmiddels enthousiast omarmd. Ze nemen de grachtentocht al op in het festivalprogramma voor volgend jaar. Ook ­directeur Peter Duivesteijn van rondvaartbedrijf De Ooievaart denkt enthousiast mee.

Diversiteit

,,We zien dit als een mooie uitbreiding voor het Regenboog-festival’’, zegt D66-raadslid Waanders. ,,Met een botenparade kunnen we volgend jaar niet alleen op de Grote Markt, maar door de héle stad laten zien hoe trots we met z’n allen zijn op de diversiteit van Den Haag.’’ Ben Manuputty ziet het helemaal zitten. De mede-organisator van het Haagse Regenboogfestival heeft ook al een datum. ,,Ons festival wordt gehouden in de tweede week van juni’’, zegt hij. ,,Dan zouden we voor de Haagse Canal Pride kunnen uitgaan van zaterdag 9 juni.’’

In potlood noteren is wenselijk, want er moeten nog wat hobbels worden genomen. Met financiën als voornaamste. ,,Een botenparade maakt ons festival wel een stukje duurder’’, weet Manuputty. ,,Dat kunnen we deels oplossen door de deelnemende boten wat mee te laten betalen. En we denken ook aan extra sponsors. Maar ik vermoed dat we eveneens een extra subsidie zullen moeten aanvragen bij de ­gemeente.’’



Aan animo bij de Haagse lhbti-gemeenschap zal het niet ontbreken, stelt Waanders. ,,Er doen geregeld Haagse boten mee aan de ­Canal Pride in Amsterdam. Dan krijgen we voor onze eigen grachtenparade heus voldoende boten op het water. Al moet het hier niet zo groots en commercieel worden als in Amsterdam.’’