Rozen voor de apen in proefdierencentrum Rijswijk

Terugschroeven

D’Angeli zet zich al twintig jaar in en voert met haar organisatie een lobby in de Tweede Kamer. ,,We zitten er bovenop”, zei ze. Ze is kritisch over de brief van minister Engelshoven die recent de Tweede Kamer informeerde dat het BPRC in 2025 het aantal proeven met apen met 40 procent moet terugschroeven.,,Ze heeft er echter geen sancties aan verbonden.”



De activisten willen dat de minister die sanctie wel oplegt. Binnenkort wordt door de Kamer opnieuw over dierproeven gesproken. Het BPRC heeft al aangekondigd te gaan meewerken aan de opgave van de minister.