Rudi (79) werd directeur bij Ford in Keulen, maar bleef altijd verlangen naar Den Haag

10 februari Rijkdom is armoe als er geen liefde is, merkte een jong meisje dat in een welgesteld milieu geboren werd. Op haar 80ste was het trauma eindelijk verwerkt en begon het echte leven. Dit keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Lady Isa Melvill van Carnbee (29 november 1930 – 15 december 2020).