‘Rudie Glastra-Nijveld was een fijne principiële politica’

Rudie Glastra-Nijveld (31 januari 1925 - 26 februari 2019) woonde aan het Rijswijkseplein. Haar vader was trammachinist op de Blauwe Tram. Hij was gelovig en sociaal. Regelmatig nodigde hij een bewoner van het even verderop gelegen oude mannenhuis uit om mee te eten. Rudie, die eigenlijk Berendina heette - maar niemand noemde haar zo - erfde het sociale karakter van haar vader. Ze was werkzaam als secretaresse en actief in een bijbelclub toen ze teleurgesteld raakte in de kerk, omdat het instituut in haar ogen minder sociaal was dan op zondag werd gepredikt.