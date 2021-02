Rugbyers trotseren het gure weer en duiken in ijskoude zee voor jeugdspelers

Als rugbyers zijn de mannen van de Haagsche Rugby Club wel wat gewend. Op het veld krijgen ze ook weleens een stoot of een beuk, dus daar halen ze hun schouders niet voor op. Maar zwemmen in een wilde zee met windkracht zeven is ook voor deze mannen een opgave. ,,Dit is mij veel te koud’’, zegt Bob van Soldt (40), nadat hij kort de zee in is gegaan en er snel weer uitrent. ,,Ik surf het hele jaar door, maar dan heb ik een warm pak aan. Ik had nu zoveel pijn aan mijn handen en voeten. Ik trok het gewoon niet. Ik heb groot respect voor die andere jongens, die er wel inbleven.’’