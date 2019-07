Ruil tuintegels om voor gratis planten tegen hitte-eilanden

Kan ik niet gewoon liever een airconditioner kopen?

,,Meer groen in de tuin verkoelt op meer manieren dan een airco dat kan. Allereerst nemen planten vocht uit de bodem op, dat ze verspreiden. Bij grotere planten pluk je daarnaast de vruchten van schaduwvorming. En je vermindert met meer groen het hitte-eilandeffect waar Den Haag last van heeft."

Wat houdt dat in?

,,Stoep- en tuintegels houden een heleboel warmte vast en versterken deze. Daardoor kan de temperatuur op sterk versteende plekken tot tussen de 50 en 60 graden Celsius stijgen. Dat wordt het hitte-eilandeffect genoemd."

Hoe kom ik aan de gratis planten?

,,Mensen die willen meedoen, kunnen contact opnemen met ons. We houden wel een minimumaantal tegels aan die verwijderd moeten worden. Ook moet er in de buurt voldoende steun zijn voor het plan. Dat peilen we door straat- en flyeracties. Zodra dat het geval is, leveren we een container met planten."

Waarom is de steun van de buren zo belangrijk?

,,Het idee werkt het best als er zoveel mogelijk aaneengeschakelde stukken groen in de buurt liggen. Als jij de enige bent met voldoende groen in de tuin, heb je nog steeds last van de warmte die de tuinen van de buren om je heen produceren."

Wat gebeurt er met de tegels?

,,We regelen een puincontainer voor de tegels, maar we zijn nog op zoek naar een milieuvriendelijkere oplossing. We kijken naar mogelijkheden ze te laten hergebruiken, zoals bij de aanleg van zonnepanelen.”