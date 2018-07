Ruim 10 procent van Haagse huishoudens leeft net boven armoedegrens

Het gaan om mensen die maximaal tien procent meer verdienen dan de zogeheten lage-inkomstengrens van 1.112 euro per maand voor alleenstaanden. Voor huishoudens van een gezin met twee kinderen is dat bedrag 2.112 euro.

De cijfers zijn niet alleen gebaseerd op werklozen. Sterker nog, bij een op de tien van de huishoudens heeft een of meer van de gezinsleden een baan of werkt als zelfstandige. Ook had een deel van de mensen in het verleden meer te besteden, maar is door een bepaalde ingrijpende gebeurtenis - denk aan een scheiding, ziekte of ontslag - minder gaan verdienen.