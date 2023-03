Ruim 100 bevruchte eieren spoelen aan langs Scheveningse kust: ‘Mogelijk inheemse ganzensoort’

met video Vrouw (77) plotseling neergesto­ken tijdens uitlaten van haar hond: ‘Dit lijkt op pure willekeur’

Een 77-jarige vrouw is tijdens het uitlaten van haar hond in Den Haag door een nog onbekende man neergestoken. Ze liep met haar rollator en haar hond vlakbij haar flat toen het flink misging. Van de verdachte ontbreekt ieder spoor en daarom hoopt de politie vanavond met een reconstructie in Opsporing Verzocht op meer informatie over de zaak.