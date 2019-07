Ruim 13.000 huishoudens in Den Haag West zonder stroom

De zomer van... Zomer van 1976 vol vliegen, heroïne en raadsels

17:55 In het landelijke nieuws domineert het debat over arbortus en de Bloemenhove kliniek. In Den Haag vecht bandenfabriek Vredenstein voor zijn leven. En in deze bloedhete zomer krijgt een Hagenaar een 'Duyselig gevoel'.