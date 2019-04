Ruim 20 miljoen tekort op Haagse jeugd- en ouderenzorg

Den Haag komt over 2018 liefst 22 miljoen euro tekort op de jeugd- en ouderenzorg. In 2014 was er al een tegenvaller van 14 miljoen. Daarom stak het nieuwe college vorig jaar 11 miljoen extra in de Haagse zorg. Desondanks is het tekort in 2018 alleen maar gegroeid.