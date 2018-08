Ruim 2000 huishoudens in Rijswijk korte tijd zonder stroom

Straat in opstand waar parkeer­plek­ken worden ingeruild voor groen

13:24 Een groot deel van de bewoners van de Haagse Buijs Ballotstraat vindt het belachelijk dat zij een brief in de bus hebben gekregen met daarop de mededeling dat hun straat is aangedragen voor de proef 'Vrijstraat'. Idee achter dit experiment is dat parkeerplekken worden ingeruild voor groen of 'iets gezelligs', met als doel minder auto's in de straat en meer ruimte om bijvoorbeeld te spelen.