Ruim 2000 huishoudens in Rijswijk zonder stroom

Volgens een woordvoerder gaat het om woningen en bedrijven in de wijk Steenvoorde, ten noorden en zuiden van de Sir Winston Churchilllaan.

Monteurs van Stedin zijn ter plaatse en doen onderzoek naar de oorzaak van de storing. ,,Als we weten wat de storing heeft veroorzaakt, kunnen we een inschatting maken van wanneer de storing is opgelost'', aldus de woordvoerder.