Ruim 32.000 illegale sigaretten aangetroffen in woning in Den Haag

De politie vermoedt dat de sigaretten in de woning werden opgeslagen voor twee nabijgelegen supermarkten. Over de sigaretten was geen accijns betaald en de stickers op de pakjes waren voorzien van Poolse woorden.



Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) controleerde daarom ook de twee naastgelegen supermarkten. In een van de twee werd drie kilo shishatabak aangetroffen en in beslag genomen. Ook voor deze sigaretten gold dat hier geen accijns over betaald was.



Tijdens de doorzoekingen van de politie werden twee personen aangetroffen die zij ook bij eerdere controles al waren tegengekomen.