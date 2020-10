Ruim 32 jaar na eerste kus in de Marathon kunnen Ton en Angelique zich een leven zonder elkaar niet meer voorstellen

golfbrekers De horecaon­der­ne­mer past zich gewoon aan: ‘Je moet roeien met de riemen die je hebt’

9 oktober Deze keer in de rubriek Golfbrekers: Irene Hartoog. Steeds weer nieuwe regels, zoals om 22.00 uur sluiten? In eetcafé De Mallemolen in het gelijknamige horecastraatje zeuren uitbaters Irene Hartoog en Robert Moeselin, ook haar partner, niet. Ze passen zich gewoon aan. ’s Avonds eerder dicht? Dan overdag eerder open.