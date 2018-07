Ruim 330.000 komen af op Volvo Ocean Race

In de haven van Scheveningen ligt de eindstreep van de Volvo Ocean Race, een belangrijke zeilrace rond de wereld. Rond de aankomst was een groot feestprogramma opgetuigd dat vorige week zondag begon en deze zondag werd afgerond.



Het bereiken van Den Haag door de zeven deelnemende teams van de Volvo Ocean Race werd gadeslagen door 88.000 fans. De In-Port race van afgelopen zaterdag trok 125.000 toeschouwers in de Race Village en op de duinen. Gisteren namen 32.000 mensen in kijkje in Scheveningen.



De Race Boat Experience en de Globe trokken in totaal meer dan 80.00 bezoekers samen. En bijna 20.000 kinderen kwamen kennis maken met watersport bij de Optimist on Tour.