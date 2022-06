Ruim 85.000 bezoekers trokken naar ‘historische’ Veteranendag: ‘Vrede is niet langer vanzelfsprekend’

met videoRuim 100.000 veteranen zijn tijdens Veteranendag weer traditiegetrouw bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Afghanistan is de missie die dit jaar centraal stond. Dat kwam tot uiting tijdens een bijzondere vaandelceremonie op de Hofvijver. Maar liefst 85.000 bezoekers trokken naar Den Haag voor de publieksactiviteiten op het Malieveld en om langs de route van het defilé te staan.

De Nederlandse Veteranendag begon zaterdagochtend met een ceremonie voor genodigden in de Koninklijke Schouwburg. Na de officiële opening was er een muzikaal-theatraal programma met persoonlijke verhalen van veteranen.

Volledig scherm De opening van Nederlandse Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg. © ANP / ANP

De koning, de minister-president, de minister van Defensie en leden van het parlement en bestuursorganen waren hierbij aanwezig.

Volledig scherm Koning Willem Alexander tijdens de opening van Nederlandse Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg. © ANP / ANP

Quote Onze vrijheid is niet gratis Mark Rutte

De vrede en veiligheid die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog kent, zijn door de oorlog in Oekraïne niet langer vanzelfsprekend, volgens premier Mark Rutte. ,,Onze vrijheid is niet gratis”, zei hij vanmorgen in zijn toespraak in de Koninklijke Schouwburg.



,,Vrijheid moet worden onderhouden, gekoesterd en ja, als het moet, zelfs worden bevochten. Soms tegen de hoogste prijs. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel leven we in een andere werkelijkheid.”

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte tijdens de opening van Nederlandse Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg. © ANP / ANP

Vaandelceremonie

De Hofvijver was daarna het toneel van de vaandelceremonie. Op een ponton kregen achttien eenheden van de Koninklijke Landmacht, het Korps Mariniers en de Koninklijke Luchtmacht een cravate bevestigd aan hun vaandels. Dit is een bijzondere blijk van waardering voor de inzet van deze eenheden, de afgelopen twintig jaar, in Afghanistan.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander tijdens de vaandelcermonie. © ANP / ANP

De laatste keer dat zo’n grootschalige uitreiking van vaandelopschriften plaatsvond is meer dan honderd jaar geleden, haalde defensieminister Kajsa Ollongren eerder aan.

Kwetsbaar

Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak de nadruk gelegd op ‘hoe waardevol en kwetsbaar vrijheid is’. Hierbij verwees ook hij naar de oorlog in Oekraïne, waar de inwoners nu ‘haard en huis’ moeten verdedigen. ,,Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren we ons hoe sterk we onze krijgsmacht nodig hebben”, aldus de koning tegen de veteranen.

Volledig scherm De vaandelcermonie tijdens de Nederlandse Veteranendag. © ANP / ANP

,,U komt namens ons in actie”, zo sprak hij de krijgsmachteenheden toe. Volgens de koning beseffen we door de situatie in Oekraïne ‘meer dan in andere jaren’ hoe dankbaar we mogen zijn richting de krijgsmacht.

Volledig scherm Tijdens dit eerbetoon reikt de koning achttien vaandelopschriften uit aan eenheden van de krijgsmacht die zich tijdens de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden. © ANP / ANP

Achttien legeronderdelen kregen vervolgens van de koning een vaandelopschrift voor hun inzet in Afghanistan. ,,Ruim 30.000 Nederlandse militairen kennen Afghanistan uit eigen ervaring. Ze ondergingen de helse hitte en hoorden het mortiervuur”, aldus de koning. ,,25 van hen verloren het leven. Het verdriet om hen gaat nooit meer weg.”

Volledig scherm Achttien legeronderdelen kregen van de koning een vaandelopschrift, een bijzonder ereteken, voor hun inzet in Afghanistan. © ANP / ANP

Defilé

In de middag, rond 13.30 uur, vertrok het defilé vanaf het Malieveld. In totaal liepen ongeveer 3500 militairen en veteranen mee. Ook reed er modern en oud materieel mee, vergezeld door alle orkesten van de krijgsmacht.

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander bij de Nederlandse Veteranendag tijdens het defile . © ANP

Koning Willem-Alexander stond aan de Kneuterdijk om het defilé af te nemen.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Het defilé werd voorafgegaan door een fly-past van verschillende toestellen van de Koninklijke Luchtmacht.

Volledig scherm De fly-past © Regio15

Volledig scherm Verschillende toestellen van de Koninklijke Luchtmacht vlogen over Den Haag. © ANP

Vanwege het defilé werden meerdere straten (deels) afgesloten, onder meer de Koningskade en de Bezuidenhoutseweg. De tocht door de binnenstad eindigde om 14.40 uur op het Malieveld, waar de dag werd afgesloten met een concert. Op het grote podium gaf eerst Tour of Duty band ‘Boulevard’ een optreden en daarna zorgde het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht samen met Alain Clark voor de afsluiting.

Op het Malieveld konden belangstellenden de hele dag tot 17.00 uur historisch en modern militair materieel bekijken. ,,Het veld was open voor iedereen en ingericht zoals velen dat wel kennen”, laat de organisatie weten. ,,Met tenten voor de ontvangst van veteranen, historisch en modern militair materieel, veteranenverenigingen en organisaties, militaire musea en activiteiten voor kinderen.”

Nieuw dit jaar was een cultureel programma in de ‘huiskamer’ van het Malieveld, het Plazatheater. ,,Daar waren kleinschalige optredens, presenteerden veteranen-auteurs zich, werd de voorstelling ‘Afghanistan, een flashback’ opgevoerd en toonden kinderen hun ontwerpen van ‘veteranen-vaandels’.”

Volledig scherm De vaandelcermonie tijdens de Nederlandse Veteranendag. © ANP / ANP

