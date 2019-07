Ruim baan voor de barbecue in (bijna) de hele stad: ‘Zolang je maar geen overlast veroorzaakt’

Wie op een zomerse avond door het Zuiderpark loopt, ziet overal rookwalmen die van de vele barbecues afkomen. Maar lekker grillen in zo’n park, op het strand of op een andere openbare plek in Den Haag, mag dat eigenlijk wel?

Een zwoele zomeravond en een gezellige barbecue gaan hand in hand. Maar een boete als uitsmijter van zo’n avond is natuurlijk een flinke domper. Toch hoef je daar in Den Haag niet voor te vrezen.

Het Haagse Groen sprak met boswachter Simon om er achter te komen of er gebarbecued mag worden op openbare plekken. ,,In principe mag je overal barbecueën in Den Haag’’, zegt hij. ,,Ook op het Noorderstrand of in onze groengebieden. Zolang je maar geen overlast of gevaar veroorzaakt.’’

Houtskool

Volgens Simon is het duidelijk aangegeven waar je in Den Haag niet de houtskooltjes mag laten gloeien. Zo zijn de Japanse Tuin of het Rosarium in het Westbroekpark in dat opzicht verboden terrein. ,,Omdat dit niet goed is voor de bloemen en planten.’’

Voor barbecueliefhebbers zijn er in Den Haag zelf speciale plekken ingericht, om het hen wat makkelijk te maken. ,,Deze vind je in het Westbroekpark op de speelweide, in het Zuiderpark op de speelweide en het Roggeveld en bij de Uithof.’’