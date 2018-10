Ruim baan voor wereldverbeteraars

Aan de meeste Hagenaars zal dit evenement geruisloos voorbij gaan, maar het zet Den Haag wel even flink op de kaart. En het geeft de lokale economie een boost. 1800 studenten en jonge werkenden uit de hele wereld, van Colombia tot Rwanda en het verre Vanuatu, reizen deze week af naar Den Haag. Woensdag begint hier de vierdaagse One Young World conferentie, een ambitieus evenement met als doel de wereldverbeteraars van de toekomst op de te leiden. De meest vooraanstaande wetenschappers, Nobelprijswinnaars en beroemdheden uit de entertainmentindustrie, denk aan Bob Geldof, Doutzen Kroes en Amber Heard, komen spreken. Let wel: zij krijgen hier niet voor betaald. Net als alle niet-beroemde sprekers zetten zij zich belangeloos in voor de goede zaak, in dit geval een betere wereld.