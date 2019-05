Ruim dertig tips over gedode vrouw in Scheveningse Bosjes

De 56-jarige Etsuko werd gevonden naast haar bakfiets op het Galgenpad, niet ver van het World Forum The Hague. De politie gaat er vanuit dat ze door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer is van oorsprong een Japanse en woonde in de wijk Stadhoudersplantsoen in Den Haag. Ze was in het Scheveningse Bos om haar twee honden uit te laten. Vanaf haar woning is het ongeveer tien minuten fietsen naar de plek waar ze werd gevonden.