Ruim een ton in de partijkas van De Mos: steekpenningen of financiële support?

Op dag twee van de megazaak tegen Richard de Mos draait het dinsdag vooral over partijdonaties: wat kan wel, wat kan niet en wat is het grijze gebied? Een expert moet daarover duiding geven, al gaat het het OM niet zozeer om de giften zelf, maar vooral om de vraag: wat deed de politieke partij ervoor terug voor de partijsponsoren?

Na een soms emotionele eerste procesdag draait het dinsdag vooral om de regels rond partijdonaties, in de rechtszaak over de Haagse corruptieaffaire. Vanaf elf uur hoort de rechtbank deskundige Gerrit Voerman van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zal vertellen over het verschil tussen nationale en lokale fondsenwerving, over de nieuwe wet met een plafondbedrag van een ton per donateur voor landelijke partijen.

De Mos schermt in zijn verweer vaak met het argument dat hij als leider van een lokale partij harder zijn best moet doen voor donaties dan landelijke concurrenten. Voerman kan dat stelsel schetsen, maar voor het OM is de financiële stroom - het geld naar de partijkas van De Mos - slechts het halve verhaal. Wat de politici ervoor terugdeden - lekken, voortrekken, lobbyen en een voorkeurspositie geven - maakt het omkoping en corruptie, schetste de officier van justitie eerder al.

Maandag dook rechter Jacco Janssen meteen de diepte in, met een analyse van het horecanetwerk van De Mos, zijn partij zou een criminele organisatie vormen met de broers Akyol van het Haagse zalencentrum Opera. Hoewel Janssen de sfeer graag gemoedelijk houdt in de rechtszaal was voor De Mos en de medeverdachten duidelijk op welke punten de rechtbank zich vooral richt: de appjes, afgetapte gesprekken en mailverkeer duiden soms op een innige verstrengeling tussen De Mos en de donateurs. De Mos ijverde voor de broers, zette de burgemeester onder druk, redeneert het OM, wilde concurrentie voor het zalencentrum buiten de stad houden en ‘liep hard voor de broers’, concludeerde ook de rechter.

Akyol vertelde maandag op enig moment:. ,,Ik ben geholpen door Richard de Mos en ik wil wat terugdoen voor Richard de Mos.” Volgens de rechter raakte dat precies de kern van de zaak, Janssen vroeg De Mos: ,,Heeft u nooit de gedachte gehad, het een heeft met het ander te maken? Dat is waar corruptie om gaat, dat je elkaar zo de bal toespeelt.” De Mos ontkent dat stellig: ,,Dat is niet gebeurd, ik loop voor iedereen hard. Ik probeer dat probleem op te lossen als iemand een probleem heeft.”

