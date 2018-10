Ruim een week geen treinen tussen Den Haag en Utrecht

Het treinverkeer komt acht dagen plat te liggen vanwege werkzaamheden aan het spoor. ProRail is druk bezig met het verdubbelen van het spoor tussen Utrecht Centraal en Utrecht Leidsche Rijn. Vanaf half december moeten die extra sporen in gebruik worden genomen. ProRail hoopt zo het aantal vertragingen in te perken en te zorgen voor kortere reistijden.

Advies

Reizigers op het traject Den Haag Centraal-Utrecht Centraal kunnen omreizen via Schiphol Airport. Tussen Den Haag Centraal en Woerden rijden de treinen in een aangepaste dienstregeling. Tussen Woerden en Utrecht Centraal rijden bussen.



ProRail heeft gekozen voor de herfstvakantie om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De vervoerder schat de vertragingen op een kwartier tot drie kwartier. Toch storen sommige reizigers zich aan het gekozen moment: voor een aantal studenten valt die net in de tentamenweek.



