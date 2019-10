Ruim kwart van Haagse nieuwe woningen in 2018 in oude kantoorpanden

Ruim een kwart van alle nieuwe woningen die er in 2018 zijn bijgekomen in Den Haag, waren al bestaande gebouwen als schoolpanden die werden omgebouwd om in te kunnen wonen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag zijn gepubliceerd.

Nederland er kreeg vorig jaar in totaal 13.000 nieuwe woningen bij door onder meer kantoren, fabriekspanden en scholen om te bouwen. Een stuk meer dan voorgaande jaren. Veertien procent van die nieuwe huizen kwamen voort uit transformaties van onder meer scholen, ziekenhuizen en kantoren.

Ook in Den Haag werden oude panden gebruikt om mensen te huisvesten. In totaal werden daardoor 835 huizen gerealiseerd. Dat is 26,8 procent van alle nieuwe woningen in de hofstad.

Met het aantal heeft Den Haag daarmee absoluut gezien de meeste nieuwe huizen uit oude panden in de Haagse regio, relatief gezien staat Zoetermeer bovenaan met maar liefst 43,8 procent. Daar werden in totaal 120 woningen gerealiseerd uit oude gebouwen. Delft volgt met 39 procent, wat uitkomt op 335 huizen.

Westland

Ook in andere gemeenten in de Haagse regio werden al bestaande panden gebruikt. In Westland kwamen er vorig jaar tien nieuwe woningen bij, dat aantal beslaat 1,1 procent van het totaal aantal nieuwe huizen. Ook Midden-Delfland realiseerde tien huizen.

Bijna een kwart van de nieuwe woningen die vorig jaar in Rijswijk erbij kwamen, waren ook al bestaande gebouwen. In die gemeente kwamen met 24,3 procent 110 huizen in voormalige panden.