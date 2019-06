Ruim, licht en dicht bij het strand

De twee kochten het huis nadat ze allebei in Leiden hun studie hadden afgerond. ,,Leiden is wel heel leuk, maar echt een studentenstad", zegt Sander. ,,Bovendien was het aanbod van betaalbare huizen niet geweldig." Daardoor verruimde het stel hun blik richting Den Haag, waar de keuze groter was. ,,Vooral de prijs was doorslaggevend", lacht Inge. ,,En als je van een studentenkamer komt, ben je al snel tevreden."