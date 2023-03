Ruim negentig films te zien op Movies that Matter: ‘Er is er geen een die niet goed is gemaakt’

Oekraïense Polly (17) leeft al jaar bij ons in huis, maar haar vader wil nu dat ze in Rusland komt wonen

Polina Letenko heet ze. Een inmiddels 17-jarig meisje dat ontsnapte van het oorlogsgeweld in Oekraïne en zondag precies een jaar geleden in huis kwam te wonen bij AD-verslaggever Jorina Haspels. Een meisje dat nu voor onmogelijke beslissingen staat, met als het aan haar vader ligt, alsnog een toekomst in Rusland.