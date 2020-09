Ruim twee meter onder de grond: staatssecretarissen kijken Troonrede in nucleaire bunker

Ruim twee meter onder de grond achter drie gasdichte deuren bekijken de staatssecretarissen, voor wie geen plek is in de Grote Kerk op Prinsjesdag, de Troonrede. ‘Als ze willen, kunnen ze blijven slapen.’

Riko van der Plas, vrijwilliger van het bunkercomplex Overvoorde in Rijswijk, zwaait de eerste van drie enorme dikke metalen deuren van de nucleaire bunker open. De steile tegeltrap naar beneden brengt je in een indrukwekkende tijdcapsule. De dagen van de Koude Oorlog herleven er. Compleet met een pijp in een asbak, degelijke handtassen in de telefooncabines en meetapparatuur voor radioactieve deeltjes in de commandokamer.

Volledig scherm Commandopost Rijswijk © ADN archief/Jacques Zorgman

Dit is de plek waar de staatssecretarissen van het kabinet Rutte III, voor wie geen plek is in de coronaproof Grote Kerk dinsdag, de Troonrede gaan bekijken. Hoe je in die bunker internetverbinding krijgt? ,,Dat faciliteren wij”, zegt Van der Plas.

Quote Mochten de staatsse­cre­ta­ris­sen moe zijn geworden van het luisteren naar de Troonrede kunnen ze hier altijd blijven slapen Van der Plas

Onder de grond

Dat de staatssecretarissen zo diep onder de grond naar hun eigen kabinetsplannen gaan kijken is een initiatief van Stientje van Veldhoven, die nucleaire zaken in haar portefeuille heeft. ,,Ze woont in Rijswijk en kent ons bijzondere bunkercomplex.” Van der Plas noemt het een schande dat het uiterst zorgvuldig geconserveerde culturele erfgoed afhankelijk is van vrijwilligers en donaties. ,,Misschien dat de ‘fallout’ van dit bezoek erkenning oplevert en subsidie.”

Volledig scherm Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat © Eigen foto

,,Mochten de staatssecretarissen moe zijn geworden van het luisteren naar de Troonrede kunnen ze hier altijd blijven slapen”, zegt Van der Plas en laat de gescheiden heren- en damesslaapzalen zien met stapelbedden. Ook hier kloppen weer alle details. De slaapzakken, de ouderwetse scheerapparaten in leren houders en zelfs het wc-papier is uit de tijd van een dreiging van WOIII.

Als om wat voor reden dan ook de stroom uitvalt, zet Van der Plas de bewindslieden op speciale fietsen om de stroom met menskracht op te wekken. Allemaal coronaproof.

Volledig scherm Als de staatssecretarissen moe worden van het luisteren naar de Troonrede kunnen ze ook even een tukkie doen in de Atoombunker in Rijswijk. © ADN archief/Jacques Zorgman

