Oekraïne niet met 20, maar 19 atleten naar Invictus Games: boogschut­ter gevangenge­no­men door Russen

Oekraïne doet met negentien atleten mee aan de Invictus Games in Den Haag, die morgen van start gaan. Het land had twintig sporters ingeschreven, maar boogschutter Joelia Pajevska kan er niet bij zijn omdat zij vorige maand gevangen is genomen door de Russen.

15 april