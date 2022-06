Ruim zestig organisaties steunen Haags verbod op fossiele reclame

Den Haag wil geen ‘vieze’ reclames meer in bus- en tramhalte: ‘De schade hiervan is ook groot’

Den Haag wil definitief geen ‘vieze’ reclames voor auto's of vliegtuigen meer in bushokjes en bij tramhaltes in de stad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daar donderdag mee in.

