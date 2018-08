Ruimtetekort: Opvang krijgt zestig weeskonijnen in plaats van twintig

De dieren komen uit een weiland in de buurt van Breda. Collegaopvang Chews&Knaller kreeg vanochtend het bericht dat daar ongeveer 100 konijnen waren losgelaten. Die opvang vroeg aan Het Knagertje of zij er ook een paar konden huisvesten. ,,Ik had gezegd tegen Chews&Knaller dat wij er twintig konden opvangen'', meldt een woordvoerster. ,,Maar ik denk dat er door een communicatiefoutje uiteindelijk zestig zijn meegenomen.'' In Den Haag stonden de vrijwilligers klaar om alle konijnen te controleren en te voorzien van hokken. Maar de opvang is niet berekend op een dergelijk aantal konijnen. ,,We hebben nu zelfs noodkooien en hokken van het pensiongedeelte moeten gebruiken. Er staan nu ook konijnen bij elkaar die eigenlijk uit elkaar gehouden moeten worden, zoals twee mannetjes. We moesten improviseren, maar nood breekt wetten.''

Nageltjes knippen

De opvang is op zoek naar zoveel mogelijk hulp. ,,We hebben extra hooi, voer en huisjes nodig. En we zijn op zoek naar mensen die tijdelijk een konijn kunnen opvangen. Die plaatsen we dan later ergens anders.''



De opvang komt ook graag in contact met vrijwilligers. ,,Er moeten nog heel veel nageltjes geknipt worden van de konijnen die we vandaag hebben meegenomen. We moeten ook meer hokken schoonmaken en ook dus in de gaten houden dat ze niet gaan vechten. Er zitten ook nog elf baby's tussen die met de hand bijgevoerd moeten worden.''



De opvang is te bereiken op het telefoonnummer 070-4400940 of te mailen op info@knaagdierenopvang.nl



