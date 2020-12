Ruit kapot gegooid van viswinkel aan het Almeloplein

halen en brengen Savarin in een afhaaldoos: ‘Zeg mij wat je eet, en ik zal zeggen wat je bent’

17 december Het klinkt altijd fascinerend; ‘Zeg mij wat je eet, en ik zal zeggen wat je bent’. We gaan naar Savarin waar in de geest van deze culinaire levensgenieter al jaren wordt gekookt. Zelfs in een afhaaldoos leeft hij voort. We haalden een maaltijd op bij Savarin voor de rubriek Halen & Brengen.