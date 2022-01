Ruiten springen uit huis door flinke explosie in Rijswijk: ‘Vermoedelijk zwaar vuurwerk’

Ondanks corona draaide Rotterdam Airport een prima jaar (in vergelij­king met 2020 dan)

Rotterdam The Hague Airport heeft ondanks alle coronaperikelen ten opzichte van 2020 een prima jaar achter de rug. In 2021 reisden 764.061 passagiers van en naar de Rotterdamse luchthaven, dat is een toename van 54 procent in vergelijking met een jaar eerder. ,,Ofwel een kwart miljoen meer passagiers’’, meldt RTHA.

