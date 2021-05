Run op eerste Mall van Nederland boven verwachting: ‘Gelijk gelukt nieuw jong publiek te trekken’

Je hoeft niet in Leidschendam-Voorburg, de groene voorstad van Den Haag met ruim 75.000 inwoners, te wonen om te zien dat de nieuwe Westfield Mall of the Netherlands een succes is. Op de aanvoerwegen ernaartoe vanaf de A4 of binnendoor vanuit Den Haag is het er deze meivakantie en met name in de weekeinden drukker dan toen er op die ruim 100.000 vierkante meter nog het enigszins sleetse winkelcentrum Leidsenhage lag.