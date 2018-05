Russische handelaren bakkeleien over mogelijk miljoenenschilderij

Kunsthandelaar Dmitri Shushkalov uit Moskou is de rechtmatige eigenaar van het schilderij. Hij liet het kunstwerk uit 1919 bij Redivivus opknappen. Het atelier weigert het kunstwerk te retourneren aan Shushkalov omdat hij zijn rekening nog niet heeft betaald. Hierover loopt al een procedure. Intussen heeft zich nog een andere Russische kunsthandelaar gemeld, die claimt ook eigenaar te zijn van het vermeende miljoenenstuk.



Het gaat om ene Leonid Kuropatkin. Shushkalov zou in 2010, in ruil voor twintigduizend dollar, deze handelaar beloofd hebben om de opbrengst van de verkoop van het Malevich-schilderij met hem te delen. De afspraak is vastgelegd in een handgeschreven briefje.



Om er zeker van te zijn dat hij zijn geld krijgt, heeft Leonid Kuropatkin beslag gelegd op het schilderij dat in Wassenaar verblijft. Dat betekent dat Shushkalov nog niet over het schilderij kan beschikken, ook als de betalingsruzie met Redivivus is opgelost.