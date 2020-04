Rust in duingebied zorgt juist voor toename zwerfafval

Als je al de natuur in gaat, kom dan vooral niet met te veel en recreëer in je eigen gebied, zo zei het Zuid-Hollands Landschap zaterdag in deze krant. Door het afsluiten van de parkeerplaatsen bij de stranden werden mensen van buitenaf ontmoedigd om te komen. De waarschuwingen hielpen, het was dit paasweekeinde niet erg druk in de natuurgebieden. Goed nieuws voor het Zuid-Hollands Landschap, want vernielingen en verstoorde broedgebieden zijn aan de orde van de dag sinds de coronacrisis. Toch heeft de recente rust in de duinen ook ongewenste gevolgen.

Troep

Een deel van het publiek dat wél komt, laat nogal wat troep achter. Ook gaan mensen in de duinpannen zitten terwijl dat niet is toegestaan. Iets wat ten koste gaat van de flora en fauna, want van alles wordt platgelopen, volgens regiobeheerder Poot . ,,Mensen gaan struinen door de duinen, van de paden af en lijken wat vrijer te zijn met het weggooien van hun afval. Je mist juist door de rust ook wel de sociale controle.”

Ook was er voor de coronacrisis nog een grote groep vrijwilligers die aan puinruimen deed, maar die groep wordt nu tijdelijk niet meer ingezet. De natuurbeschermingsorganisatie controleert zelf alle gebieden die het onder haar beheer heeft regelmatig. Opvallend is dat er meer last is van vuil, rommel, dan van grote groepen mensen.

Geocoaching

Volgens de uit Hellevoetsluis afkomstige Eric (39) en Monique (44) is het logisch dat mensen met het mooie weer een plek zoals de duinen opzoeken. Zij zijn een ochtendje in de duinen van Monster. ,,Maar’’, zegt Monique: ,,Wel met respect voor de natuur.” Het stel is met de kinderen van Eric wezen picknicken op een ‘rustig plekje in de duinen’, vertellen ze. En uiteraard hebben ze hun afval meegenomen, haast Eric erachteraan te zeggen. ,,Mijn dochter Bobby-Jinx en zoon Maddox en hun moeder wonen in Monster. Omdat hun moeder onder de risicogroep valt door haar auto-imuunziekte komen de kinderen een stuk minder buiten de deur. Het leek ons leuk er even met elkaar op uit te gaan.”

Ook hebben ze met elkaar in de duinen een balletje getrapt en een aerobie (soort frisbee, red.) naar elkaar overgegooid. Met elkaar hebben ze een heerlijke ochtend gehad, maar nu zijn ze weer aan de terugweg van de wandeling begonnen. ,,We merken dat het nu steeds drukker wordt. Die drukte vanaf de middag hadden we al wel verwacht, daarom zijn we vanochtend extra vroeg gegaan.”

En ook de uit Den Haag afkomstige Jeroen Schoonderwoerd (32) en Aline de Groot (30) worden juist in deze coronacrisis naar de duinen toegetrokken. Ze hebben al een urenlange wandeling achter de rug om Monster te kunnen bereiken. De uren zitten voornamelijk in het zoeken van ‘caches’, het doel van geocaching waarmee het stel bezig is. Een soort moderne vorm van schatzoeken, waarbij de schatten onder andere verstopt zijn bij de duinen.

Wandelaars

Wekenlang zijn ze niet in de duinen geweest, vertellen Schoonderwoerd en De Groot, maar nu waren ze eraan toe om toch buiten hun vertrouwde Den Haag te gaan. ,,We hebben er over nagedacht of we hier wel heen zouden gaan. Maar er zitten hier ook veel geocaches. En ik moet zeggen; we zijn nog niet veel wandelaars tegen gekomen”, vertelt Schoonderwoerd.