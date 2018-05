Rust keert terug op bouwplaats na open brief van boze buurtbewoners

Een paar uur en een hoop klachten later besefte ze inderdaad hoeveel er werd gescholden op de bouwplaats. Toen ze daar opnieuw wat van wilde zeggen, werd ze niet meer op de plek toegelaten. Dat was de druppel. Olvers schreef een open brief aan de medewerkers waarin ze de bouwvakkers vroeg om zich als echte heren te gedragen. 'U woont hier niet, u bent een gast in onze buurt en we willen dat u zich ook zo gedraagt', is te lezen in de sarcastische brief, die ze in veelvoud aan de gesloten hekken van het bouwterrein heeft gehangen.



En die heeft dus geholpen. ,,Die bouwvakkers begrepen wel dat we het op een gegeven moment hadden gehad na drie jaar in die herrie te zitten.’’ Op de bouwplaats hangen nu briefjes waarop staat dat de radio niet meer aan mag. ,,Van mij hoeft er ook geen schrikbewind te zijn hoor’’, zegt Olvers. ,,Ik weet dat er ergere dingen in het leven zijn. Oorlogen, honger, daarbij valt dit in het niet. Maar het was vervelend, we hadden er last van.’’ Ze heeft er nu wel alle vertrouwen in dat het rustig blijft. ,, We hebben afgesproken dat iedereen rekening met elkaar houdt.’’