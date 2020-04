Rust keert terug op Haagse stranden: ‘Je kan op het strand een kanon afschieten’

Kinderen zien op online les hoe docente mishandeld wordt, slachtof­fer­hulp voor leerlingen

11:35 Een docente van ISW Hoogeland in Naaldwijk is gisteren slachtoffer geworden van huiselijk geweld terwijl zij via een videoverbinding les gaf aan een klas. Dat heeft de school per brief aan ouders en verzorgers van leerlingen laten weten.