Rust keert terug op wegen na op een na grootste file van dit jaar

Deel onderne­mers maakt geen gebruik van ruimere winkeltij­den

12:01 Op zondag om 17.50 uur gehaast de Albert Heijn in rennen om vlak voor sluitingstijd nog even een maaltijd te scoren. Het ziet ernaar uit dat dat binnenkort verleden tijd is. Al ziet niet iedereen ruimere winkel-tijden zitten.