Rustige dag rond belaagde Hindoe tempel

De twee camera's hangen pontificaal aan lantaarnpalen voor de ingang van de tempel. Buiten zitten jonge Hindoestaanse mannen in het zonnetje op een stoel, een scooter. Extra beveiliging? ,,Nee hoor'', zeggen ze. ,,Genieten van het zonnetje en een ijsje eten.'' Ze denken dat het annuleren van de steunbetuiging op motoren door een Hindoestaanse motorclub uit Amersfoort die voor zondag was gepland, goed is. ,,Een confrontatie met de buurt was niet hun bedoeling, maar je weet niet hoe de buurt gaat reageren en dat willen we voorkomen.''



Mocht het weer mis gaan en mochten er weer ruiten worden ingegooid of andere vernielingen worden aangebracht, dan 'staan we niet voor de reacties van onze mensen in'.