Rustiger dan ooit in Nederlands grootste badplaats en bij deze bakker haalt de koning zijn tompouces

Top 10Het is rustiger dan ooit in Nederlands grootste badplaats, moeder en zoon omgekomen bij familiedrama in Zoetermeer en bij deze bakker haalt koning Willem-Alexander zijn tompouces. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Masseur verdacht van verkrachting vrouwelijke klant

Masseur Bob B. (43) heeft volgens het OM een vrouw tijdens een behandeling verkracht, en filmde hij stiekem met zijn telefoon andere naakte vrouwen die hij masseerde. Justitie eist een celstraf en een beroepsverbod.

Jongetje vindt twee kluizen vol geld, pasjes en trouwboekje in water

Een jongetje zag maandagmiddag twee kluizen in het water liggen langs de Wim Gerreselaan in Den Haag. Bij openen bleek er geld, portemonnee, pasjes en een trouwboekje in de kluisjes te zitten.

Rustiger dan ooit in Nederlands grootste badplaats

Ondanks het prachtige zomerweer is het opvallend rustig in Scheveningen. Sterker nog: zelden is het in de zomer zo leeg geweest op het strand van de grootste en bekendste badplaats van Nederland. ,,Alles is ook zo duur.’’

Moeder en zoon omgekomen bij familiedrama Zoetermeer, vader overleed bij aanrijding

De twee lichamen die zaterdagmiddag zijn gevonden in een woning in Zoetermeer zijn van een 34-jarige zoon en zijn 70-jarige moeder. Dat bevestigt de politie. De 72-jarige vader van het gezin kwam diezelfde middag om het leven bij een frontale botsing op de N210 in Lekkerkerk. Het familiedrama eist daarmee drie levens uit een - volgens buren - liefdevol gezin, waarvan alleen de dochter nog over is.

Minister wil schooltandarts terug, maar die is nooit weggeweest

Als het aan minister Carola Schouten van Armoedebestrijding ligt, keert de tandarts terug op scholen. Directeur-bestuurder Nicolette Kleppe van Stichting Jeugdtandzorg West is verbaasd om die opmerking. ,,Wij zijn nooit weggeweest en juist actiever dan ooit.”

Deuren na renovatie plots 10 centimeter smaller: ‘Kan mijn huis niet meer in met scootmobiel’

Ze zijn verbaasd, boos en verdrietig. Oudere bewoners van de Javastraat in Delft konden wekenlang hun huis niet in vanwege een ingrijpende renovatie. Bij terugkomst blijkt de verbouwing toch niet uitgepakt als vooraf gehoopt. ,,De deur is nu zo smal, dat ik er met mijn scootmobiel bijna niet meer in kan.”

Bij deze bakker haalt koning Willem-Alexander zijn tompouces

De oudste bakkerij van Nederland is opnieuw hofleverancier geworden. De ‘tompoucen en Klinkertjes’ uit Voorburg (en Den Haag) zijn al sinds 1795 een hit. ,,Ik weet wat mensen lekker vinden.”

Vermiste Ashley (17) liep twee maanden geleden weg en zit nu mogelijk in onveilige situatie

De 17-jarige Ashley Krieger is al meer dan twee maanden vermist. Volgens de politie bevindt het meisje uit Den Haag zich mogelijk in een onveilige situatie. Vrijdag 3 juni liep ze weg vanuit Leeuwarden, sindsdien ontbreekt ieder spoor. Haar moeder hoopt op een volgende stap in de zoektocht. ,,Elke dag is stressvol, eigenlijk gekmakend. Om niet te weten waar je dochter is, of ze in goede handen is.”

School verplaatst vier leerlingen uit angst voor nieuw drillrap-geweld

Vier leerlingen, die bevriend zouden zijn met de in het hoofd geschoten drillrapper Jsavv (17), zijn ‘voor de veiligheid’ naar een andere schoollocatie verplaatst. Tot woede van de moeder van een 17-jarige tweeling, die gelijk krijgt van de rechter. ,,Alsof ze gestraft worden voor iets waar ze niets mee te maken hebben.”

Overlast op het strand: politie verricht aanhoudingen voor verboden wapens en drugshandel

Ondanks de relatief rustige zomer in Scheveningen is er de afgelopen weken de nodige overlast ervaren in de badplaats, zo constateert de politie. Aan de Haagse kust werden meerdere aanhoudingen verricht in verband met verboden wapenbezit en drugshandel. Ook was er overlast door alcoholgebruik en slapers op strandterrassen.

