Rustpunten in grachten voor kwetsbare kuikens

Dat is te danken aan een unamiem gesteunde motie van de Partij voor de Dieren. Eerder al had deze partij twaalf van dit soort rustpunten, in de vorm van houten plankjes, aangelegd in onder meer de Koninginnegracht. Het kost weinig en is een sympathiek gebaar, zo was het algehele gevoel in de gemeenteraad, die gemakkelijk overstag ging toen de PvdD kwam met de motie om bij alle steile wanden in de grachten ‘noodhulp’ aan te bieden.



Raadslid Robert Barker was er namens de PvdD mee in zijn nopjes en beschouwt de drijvende dierenterrasjes als een belangrijke stap naar een stad waarin ook dieren meetellen. ,,Met simpele rustpunten laat Den Haag zien dat ze ook aandacht heeft voor de meest kwetsbare dieren.’’