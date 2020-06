Rutte aan het diner met Franse president Macron in Scheveningse Badhuisstraat

Eeuwig Den Haag Van Heutsz werd gezien als held, maar nu staat zijn standbeeld ter discussie

23 juni Hij werd in 1904 in Den Haag groots ingehaald, maar nu staat zijn standbeeld zwaar ter discussie. Generaal Jo van Heutsz is de meest omstreden Nederlandse militair. Er is nu voor het eerst een omvangrijke biografie over de man die onderkoning van Indië werd.