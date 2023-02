Rutte blijft in het Torentje ondanks brandgevaar, brengt hij zijn medewerkers onnodig in gevaar?

Politie haalt ‘spookvoer­tuig’ van A4: bestuurder raakt twee auto's binnen 24 uur kwijt

De verkeerspolitie Den Haag heeft gisteravond een zogenaamd ‘spookvoertuig’ van de snelweg gehaald. Dat is een voertuig dat niet op naam staat of geen geldig kenteken heeft. Voor de mannelijke bestuurder was het in totaal al het derde ingeleverde voertuig en de tweede binnen 24 uur.