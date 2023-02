Rutte nam Franse president Macron mee naar ‘zijn’ Indonesische restaurant: een icoon in de stad

Minderjari­ge verdachten van dodelijke steekpar­tij Den Haag blijven in de cel

De drie minderjarige verdachten van de dodelijke steekpartij in Den Haag afgelopen vrijdag, blijven langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest met veertien dagen verlengd. Bij de steekpartij kwam een 39-jarige man om het leven.

31 januari