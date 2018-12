Rutte ontvangt gewonde militaire sporters

Den Haag

Alle deelnemers zijn militairen en veteranen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt bij de uitoefening van hun taken. De eerste editie van het sportfestijn was in 2014 in Londen. Daarna volgden Orlando (2016), Toronto (2017) en dit jaar was het de beurt aan Sydney. In 2020 worden de spelen gehouden in Den Haag en deels in Rotterdam.