Rutte op vingers getikt door twee scholieren omdat hij ‘fuck’ zei in Jeugdjournaal

,,Beste minister-president, we vinden het niet kunnen dat u scheldt. We hebben het gehoord op het Jeugdjournaal”, schrijven Bébine en Gabriel in de brief. ,,We denken dat wel veel mensen geschrokken zijn. En we vinden dat u een goed voorbeeld moet geven aan scholen en alle kinderen.”



De leerlingen zijn bezig met een gedragsprotocol en vragen de minister om langs te komen. Want volgens de leerlingen mag je soms wel schelden, ‘maar niet op televisie’.