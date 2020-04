Rutte rapt jongeren toe en harde werkers op de ic mogen nachtje uitslapen in Haags hotel

Hou je Haaks In tijden van corona leert men zijn vrienden kennen

26 april De goudgele lampionnetjes van de goudenregen in de tuin geven me een vertrouwd gevoel. De roze bloesem van het appelboompje ook. Ze doen me denken aan betere tijden. Dat gevoel heb ik nodig in zelfquarantaine. Waarin ik - tot nader order - nog maar eenmaal per week buiten kom. Voor de supermarkt.