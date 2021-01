Rutte werd zelfs geciteerd: ‘Ik bied 1000 euro voor iedere vertrekkende president.’ Trump trapte er niet in

De eerste democratie ter wereld – dat is de Verenigde Staten. Thans te noemen: de Verenigde in álle Staten. Congresleden moesten vluchten via speciaal daartoe aangelegde tunnels onder het Capitool. Als Hagenees denk je dan toch meteen aan ons eigen Capitool, al was dat een bioscoop op de Loosduinseweg en is de boef die er huisde – prediker Johan Maasbach – reeds lang geleden gaan hemelen. Andere Hagenezen dachten terug aan de woede die ontstond toen Pim Fortuyn uit het leven werd geknald door Volkert van der G. in 2002. Toen had je het idee dat je de volgende dag wakker werd in een ander Nederland.