Ruud Belder maakte op zondag verboden croissantjes in de Javastraat

Ruud was 12 jaar toen hij zich inschreef bij François Vatel, de academie voor banketbakkers in Den Haag. Als zoon van een banketbakker uit de Bollenstreek leek het een voor de hand liggende keuze maar dat was het niet. Ruud had veel interesses. Hij was bijzonder leergierig en las over alles. Hij had net zo goed historicus kunnen worden of econoom.