Ruud Brood over Willem II-trainer Zeljko Petrovic: ‘Hij moet het nog naar zijn hand zetten’

Hoe Dirkie Chamber­lain straks vanuit Wassenaar in topcondi­tie naar de Olympische Spelen gaat

4 februari Hockeyster Dirkie Chamberlain is als fitnessinstructrice in topconditie. Dat moet ook, want de Zuid-Afrikaans international en topscorer van HGC wil met het oog op de Olympische Spelen zo snel mogelijk weer in topvorm raken. ,,Ik heb zoveel passie voor fitness en sport.”